Левон Оганезов порадует москвичей джаз-хитами и актерскими байками

12 февраля 2013, 18:21
Левон Оганезов. Фото: "Союз композиторов"
В столичном джаз-клубе "Союз композиторов" 15 февраля пройдет концерт народного артиста России Левона Оганезова "50 лет на сцене!". В программе вечера – нестареющие хиты "Georgia", "Misty", "Cheek to cheek", "Караван", а также композиции Бродвея и мелодии из кинофильмов.
Также посетителей ждут музыкальные анекдоты, пародии и актерские байки от прославленного сатирика и телеведущего Левона Оганезова и заслуженного артиста России Андрея Анкудинова, сообщили организаторы проекта.
Кроме того, участие в мероприятии примет саксофонист Олег Агеев. Кульминацией вечера станет совместная джазовая импровизация музыкантов и публики.
Хочется отдельно отметить ставшего культовым персонажем современности Левона Оганезова, попробовавшего себя в различных амплуа. Он и пианист, и конферансье, и композитор, и аранжировщик. Заметьте, это далеко не полный список деятельности артиста Москонцерта.
Что касается Аркадия Арканова – которого, к слову, Оганезов пригласил на вечер в качестве специального гостя, то отечественный зритель запомнил его по искрометным анекдотам, пародиям, актерским этюдам, песням на разных языках. Арканов является единственным в России исполнителем шансона, чье творчество признано мэтрами французской эстрады: Мишелем Леграном, Ивом Монтаном и Шарлем Азнавуром. Примечательно, что с последними отечественный исполнитель выступал в рамках совместных концертов.
Начало мероприятия традиционно запланировано на 20.30. Стоимость билетов – от 500 рублей.
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