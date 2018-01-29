Семь машин столкнулись на юго-востоке Москвы

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Два грузовика и пять легковых машин столкнулись на юго-востоке столицы, есть пострадавшие.

ДТП произошло на пересечении Люблинской улицы и Волгоградского проспекта. Там столкнулись грузовики Mercedes и Volvo, а также автомобили Toyota, Hyundai и два Volkswagen. Помимо пострадавших, есть заблокированные в салонах. На месте аварии наблюдается разлив топлива, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В столичном управлении ГИБДД рассказали, что по названному адресу столкнулись шесть машин. По сведениям ведомства, никто не пострадал.

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