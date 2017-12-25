Водитель попавшего в ДТП на Славянском бульваре автобуса задержан

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, задержан.

Следователи в данный момент допрашивают водителя. "Водитель рейсового автобуса выжил, его и очевидцев ДТП допрашивают следователи. Выясняются обстоятельства произошедшего", – приводит Агентство "Москва" слова источника в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 3 на Славянском бульваре. Автобус компании Мострансавто следовал по маршруту до "Сколково" и въехал в подземный переход. Жертвами ДТП стали пять человек, 15 пострадали. Рассматриваются две версии случившегося: автобус могла подрезать машина или у него отказали тормоза.

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