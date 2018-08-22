Водитель загоревшегося в Москве такси признался, что уснул за рулем

22 августа, 00:43
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Водитель такси, виновный в ДТП на севере Москвы рассказал РИА Новости, что неделю работал без выходных и уснул за рулем.
"Семь дней без выходных и сейчас ночная смена… Уснул", – сказал таксист. Ссылаясь на плохое самочувствие, от дальнейшего разговора с журналистами мужчина отказался.
На Гризодубовой улице в Хорошевском районе на севере Москвы автомобиль такси врезалась в столб и загорелся. Ранее сообщалось, что пассажир такси получил травмы.
По информации РИА Новости, пассажир и водитель живы. На водителе порвана куртка. У желтой машины с маркировкой "Яндекс.Такси" смят капот. Подушки безопасности сработали на водительском и на соседнем пассажирском сидении.
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