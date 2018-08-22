Водитель загоревшегося в Москве такси признался, что уснул за рулем

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси, виновный в ДТП на севере Москвы рассказал РИА Новости, что неделю работал без выходных и уснул за рулем.

"Семь дней без выходных и сейчас ночная смена… Уснул", – сказал таксист. Ссылаясь на плохое самочувствие, от дальнейшего разговора с журналистами мужчина отказался.

На Гризодубовой улице в Хорошевском районе на севере Москвы автомобиль такси врезалась в столб и загорелся. Ранее сообщалось, что пассажир такси получил травмы.

По информации РИА Новости, пассажир и водитель живы. На водителе порвана куртка. У желтой машины с маркировкой "Яндекс.Такси" смят капот. Подушки безопасности сработали на водительском и на соседнем пассажирском сидении.