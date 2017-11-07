Один человек погиб в ДТП с школьным автобусом на Кубани

Фото: ТАСС/Пресс-служба Главного управления МЧС России

Школьный экскурсионный автобус попал в аварию в Краснодарском крае. Погиб один человек, семеро пострадали, среди них пятеро детей.

ДТП произошло на 107-м километре автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин, где автобус столкнулся с легковушкой. В нем ехали 27 детей и четверо взрослых, сообщает ТАСС. Пострадавших доставляют в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, началось расследование, устанавливаются причины ДТП.