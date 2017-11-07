07 ноября 2017, 18:47Происшествия
Один человек погиб в ДТП с школьным автобусом на Кубани
Фото: ТАСС/Пресс-служба Главного управления МЧС России
Школьный экскурсионный автобус попал в аварию в Краснодарском крае. Погиб один человек, семеро пострадали, среди них пятеро детей.
ДТП произошло на 107-м километре автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин, где автобус столкнулся с легковушкой. В нем ехали 27 детей и четверо взрослых, сообщает ТАСС. Пострадавших доставляют в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, началось расследование, устанавливаются причины ДТП.
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