Река Гнилуша может подтопить подмосковную деревню Яшкино

Из-за сильных осадков спасатели отмечают подъем уровня воды в подмосковной реке Гнилуша. Она может подтопить несколько домов деревни Яшкино Озерского района.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, под угрозой 4 приусадебных участка, находящихся в низменной части. Из них уже вывезли двух пожилых людей. Остальное население сейчас оповещают.

Спасатели отмечают, что угрозы жизни и здоровью людей нет.