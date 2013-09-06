Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября 2013, 17:18

Экология

Река Гнилуша может подтопить подмосковную деревню Яшкино

Из-за сильных осадков спасатели отмечают подъем уровня воды в подмосковной реке Гнилуша. Она может подтопить несколько домов деревни Яшкино Озерского района.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, под угрозой 4 приусадебных участка, находящихся в низменной части. Из них уже вывезли двух пожилых людей. Остальное население сейчас оповещают.

Спасатели отмечают, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Сайты по теме


дожди реки чп мо подтопления

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика