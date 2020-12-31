Статуя быка с таймером обратного отсчета до Нового года появилась у метро "Спортивная"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

У станции столичного метро "Спортивная" установили статую быка с таймером обратного отсчета до наступления Нового года. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"У вестибюля станции метро "Спортивная" появился Бык – символ 2021 года. На своем посту он сменит Белую Крысу, а таймер обратного отчета на бычке подскажет, когда наступит Новый год", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров. Для того чтобы не допустить большого скопления пассажиров и дать возможность всем москвичам легко добраться до дома после празднования Нового года, столичный транспорт будет работать по особому расписанию.