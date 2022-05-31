Москва онлайн покажет барабанное шоу на Большом фестивале школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

1 июня, в День защиты детей, на территории парка "Зарядье" пройдет Большой фестиваль школ искусств. Перед гостями выступят коллективы московских учебных заведений, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также известные артисты.

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть барабанное шоу. На сцену выйдут:



"ГлинкаDrums", детская школа искусств имени Глинки;

Drum Power, детская школа искусств имени Калинникова;

Vasiliev Groove.