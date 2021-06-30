Москва онлайн покажет знаменитостей на открытии фестиваля цветов в ГУМе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

1 июля в ГУМе откроется ежегодный фестиваль цветов. Историческое здание внутри и снаружи украсят яркие композиции из розовой герани, оранжевого колеуса, белой петуньи и не только.

В роли садовников по традиции выступят Александр Олешко, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Александр Цыпкин и другие известные люди. Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию открытия.

Смотрите трансляцию 1 июля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.