Москва онлайн покажет экскурсию по клубничной ферме

Фото: Москва 24

31 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по гидропонной лаборатории, где выращивается клубника. Экскурсовод проведет по помещениям, покажет оборудование и ягоды, а главное – расскажет, как вырастить сладкую клубнику зимой без обработок химикатами.

Смотрите прямую трансляцию 31 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.