Для посетителей ВДНХ подготовлена тематическая программа к Хеллоуину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичей и гостей столицы при посещении ВДНХ в Хеллоуин ждут тематические мастер-классы и лекции. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители выставки.
"31 октября традиционно во многих странах празднуют Хеллоуин. Для тех, кому интересен этот праздник, ВДНХ подготовила тематическую программу, состоящую из семи разных активностей для детей и взрослых", – говорится в сообщении пресс-службы.
Планируется, что все мероприятия организуют согласно требованиям Роспотребнадзора.
В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" гостей ждет игровая тренировка азиатских бескоготных выдр Фени и Бени. Мероприятие пройдет 31 октября в 14:30. В это же время на "Городской ферме" мастерская "Май-Май" организует Halloween party, где участников научат созданию необычных композиций из тыквы, цветов, трав и ягод.
Еще в центре "Городская ферма" ожидается тематическая программа на все выходные. В субботу и воскресенье в оранжерее состоятся мастер-классы "Фермерский шабаш" и "Кошмарики".
Ранее стало известно, что ледовый каток устанавливают на ВДНХ.
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