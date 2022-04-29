Москва онлайн покажет экскурсию по пожарно-спасательной части

Фото: Москва 24/Никита Симонов

4 мая, в Международный день пожарных, специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по пожарно-спасательной части № 8.

Как устроена пожарная часть? С чего начинается рабочий день пожарных и как они получают вызовы? Как спасатели держат себя в форме и чем занимаются в свободное время? Обо всем этом расскажет заместитель начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Сергей Брызгунов.

Корреспондент Анна Луговская испытает на себе, каково это быть пожарным: получит сигнал о бедствии и попытается оперативно собраться на задание под присмотром профессионалов.

Смотрите прямую трансляцию 4 мая в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

