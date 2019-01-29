Кот царя Алексея Романова взорвал "Исторический Инстаграм" на ВДНХ

Посетители парка "Россия – моя история" на ВДНХ 15 тысяч раз нажали на интерактивную кнопку в виде сердца под "Подлинным портретом кота Великого князя Московии". Изображение питомца царя Алексея Михайловича собрало больше всего лайков, сообщает пресс-служба парка.
Всего за первый месяц работы парка после реконструкции Инстаграму Романовых отдали свыше 100 тысяч лайков. Особой популярностью пользовались посты Анны Иоанновны.
"Стиль жизни российской императрицы из династии Романовых явно пришелся по вкусу нашим современникам. Живописный пост, где Анна Иоанновна в петергофском "Тампле" охотится на оленей, был одобрен 1,5 тысячи любителей парадной охоты", – уточнили в пресс-службе.
После реконструкции постоянные экспозиции исторического парка дополнили интерактивные залы "Московский Кремль", мультимедийное Древо Романовых и "Ладья". Однако самым посещаемым стал "Исторический Инстаграм", где социальная сеть представлена в том виде, в котором она бы могла существовать несколько веков назад.
Первые 2019 человек, которые пришли в парк после открытия, смогли бесплатно посетить обновленные интерактивные залы.
Что ждет посетителей обновленного парка "Россия — моя история"
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