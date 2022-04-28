Москва онлайн покажет экскурсию по музейному комплексу "Зоя"

Фото: mk-zoya.ru

29 апреля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по музейному комплексу "Зоя", который расположен в деревне Петрищево Московской области. Экскурсовод проведет по тематическим залам музея, покажет постоянную экспозицию и расскажет о жизни и подвиге Зои Космодемьянской.

Смотрите прямую трансляцию 29 апреля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.