Москва онлайн: Алина Загитова и Татьяна Навка выступят на открытии ГУМ-катка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

28 ноября откроется ГУМ-каток на Красной площади. В этом году ему исполняется 15 лет.

В честь юбилея фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова покажет отрывок из ледовой сказки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

После представления олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин проведут зарядку для гостей катка.

Для посетителей ГУМ-каток заработает 29 ноября.

Смотрите трансляцию 28 ноября в 18:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.