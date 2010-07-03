24-й Международный благотворительный турнир по гольфу пройдет 31 мая

Фото: moscowcountryclub.ru

31 мая в преддверии Международного дня защиты детей в "Москоу Кантри Клаб" (филиал ГлавУпДК при МИД России) пройдет 24-й Международный благотворительный турнир по гольфу.

Традиционно в мероприятиях турнира, который проводится на первом в России 18-луночном гольф-поле, принимают участие представители руководства МИД РФ и ГлавУпДК, федеральных и региональных ведомств, аккредитованные в стране главы и сотрудники дипмиссий, известные спортсмены и артисты – основатели и послы благотворительных фондов, а также профессионалы и любители гольфа, юниоры.



За свою долгую историю мероприятие стало не только престижным спортивным событием, но и эффективным инструментом сбора средств, передаваемых в благотворительные фонды, больницы, школы-интернаты и другие учреждения.

Турнир в "Москоу Кантри Клаб" станет не только ярким спортивным событием, но и настоящим праздником детства – ребята выступят с концертными номерами, а также поучаствуют в мастер-классах и гольф-уроках.