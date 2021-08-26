Москва онлайн покажет выступление Кремлевской школы верховой езды на Красной площади

Фото: Москва 24/Александр Авилов

27 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление конно-спортивного клуба "Кремлевская школа верховой езды" на Красной площади. Представление пройдет в рамках фестиваля "Спасская башня".

Клуб выступит с показательной программой по джигитовке и познакомит зрителей с традициями конной культуры народов России. Всадники также продемонстрируют владение различными видами казачьего оружия.

Смотрите прямую трансляцию 27 августа в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.