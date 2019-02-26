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12:23

Выставка весенних цветов в "Аптекарском огороде" будет работать до 01:00

досуг выставки

12:23

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Работу выставки "Репетиция весны" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" решили продлить в первые дни весны. 1, 2, 7, 8 и 9 марта экспозиция будет открыта до 01:00, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Она пригласила москвичей на крупнейшую зимнюю выставку тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, ландышей и других весенних растений, отметив, что сад будет работать до самой ночи. "Чтобы посетить выставку в позднее время, необходимо приобрести ночной билет", – цитирует Архипову Агентство "Москва". По словам пресс-секретаря сада, по этому же билету можно будет посетить Пальмовую и Викторную оранжереи между 20:00 и 01:00.

Кроме того, рассказала Архипова, в четверг, 28 февраля, в саду стартуют ночные экскурсии "Ночное путешествие в тропический рай". Их участники получат шанс полюбоваться орхидеями, пальмами, шоколадными деревьями, а также увидеть папайю, ананасы, кувшинки и хищные растения. Экскурсии проведут научные сотрудники "Аптекарского огорода".

А в марте "Аптекарский огород" впервые станет площадкой для фестиваля кукольных театров. Юным зрителям покажут шесть спектаклей: "Под алыми парусами", "Приключения Алисы в Стране чудес", "Сказка о Гусенке", "Волшебная лампа Аладдина", "Барон Мюнхгаузен" и "Возвращение Дракона". Некоторые из них пройдут в субтропической оранжерее XVIII века с пальмами, камелиями и фейхоа.

досуг выставки

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