Фестиваль кукольных театров впервые пройдет в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" впервые за всю его более чем 300-летнюю историю состоится весенний фестиваль кукольных театров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Со 2 по 31 марта юные зрители увидят шесть спектаклей: "Под алыми парусами", "Приключения Алисы в Стране чудес", "Сказка о Гусенке", "Волшебная лампа Аладдина", "Барон Мюнхгаузен" и "Возвращение Дракона".
Показывать их будут на разных площадках сада, в том числе в субтропической оранжерее XVIII века с пальмами, камелиями и фейхоа.
Каждый спектакль будет начинаться в 12:00 и продлится около 50 минут. В них будут задействованы авторские куклы ручной работы, а также необычные декорации.
Как рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, специально для фестиваля подобраны спектакли, соответствующие вкусу и возрасту любого ребенка. Он пояснил, что будут и поучительные сказки для самых маленьких, и таинственные истории для детей постарше.
Купить билеты можно на сайте Ботанического сада. Заодно можно будет посетить все выставки и экспозиции огорода.
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