Москва онлайн покажет приготовление двух тонн каши по рецепту 1147 года

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27 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за приготовлением двух тонн каши на фестивале "Русское поле", который пройдет в музее-заповеднике "Коломенское".

Кашу будут делать по рецепту 1147 года в специальной кастрюле, рассчитанной на 4,5 тысячи литров. Попробовать кашу смогут все желающие.

В этом году программа фестиваля будет посвящена гастрономическим изыскам России и других стран. В рамках фестиваля также пройдет конкурс поваров "От селянки до солянки 5 веков", приуроченный к 475-летнему юбилею упоминания солянки в книге рецептов "Домострой" 1547 года.

Смотрите трансляцию 27 августа в 16:20 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.