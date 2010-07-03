Посетители Московского зоопарка смогут погладить кудрявого осла пуату

В Московском зоопарке в текущем году появится возможность погладить кудрявого осла пуату (гигантский мамонтовый осел). Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она отметила, что в текущем году планируется открыть после реконструкции Детский зоопарк.
"Мы уверены, что в этом году мы откроем его, и наши маленькие посетители будут приходить к нам не два раза в год, а как на продленку. У нас дети смогут погладить осла пуату. Это такой большой, кудрявый, добрый осел. Его мало кто видел, думаю, дети будут в восторге", – сказала Акулова Агентству "Москва".
Она подчеркнула, что в Детском контактном зоопарке будут различные копытные животные, а также домашние птицы.
Ранее сообщалось, что в мае планируют приступить к работам по возведению нового пешеходного моста в зоопарке. Высота нового пешеходного моста составит 12 метров, а протяженность – 22 метра. Его оборудуют пандусами и лифтами. Несущие конструкции окрасят в белый цвет, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.
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