Около 6 тысяч человек посетили мероприятия в Музее Победы 23 февраля

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Около шести тысяч человек посетили праздничные мероприятия в Музее победы на Поклонной горе 23 февраля. Об этом сообщает инфоцентр музея.

По случаю Дня защитника Отечества для гостей подготовили грандиозное музыкальное шоу. Мелодии военных лет и русские народные песни прозвучали в исполнении 30 духовых оркестров из столицы и Подмосковья.

Кульминацией праздничной программы стало выступление тысячи молодых музыкантов. Сводный детский духовой оркестр "Юные фанфары России" исполнил шесть знаковых произведений, включая Марш защитников Москвы.

Кроме того, в этот день посетители Музея Победы увидели парад юнармейцев, которые несли флаги городов-героев и городов воинской славы России. Перед ними выступили участники военно-патриотических клубов, танцевальных и спортивных коллективов. А реконструкторы из Центра "Гарнизон-А" провели для всех желающих "Уроки живой истории". В музейном кинотеатре состоялся показ фильмов "Офицеры", "Т-34" и "Спасти Ленинград".

Самых юных гостей музея пригласили поучаствовать в программе "Герои снежной крепости". Ее провели на открытой площадке боевой техники.

Накануне в столице прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. За десять минут было сделано около десяти тысячи залпов из 74 салютных установок. В небо запустили фейерверки более 50 видов. Диаметр купола каждого из них достигал 300 метров.