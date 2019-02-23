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21:12 (обновлено 23.02.2019 21:46)

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в столице

город праздники

21:12

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В честь 23 февраля над Москвой прогремели 10 000 залпов

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве прогремел праздничный салют. Праздничный фейерверк в этом году прогремел с 16 площадок. За десять минут было сделано около 10 тысячи залпов из 74 салютных установок. Диаметр купола каждого из салютов составил 300 метров.

На Лужнецкой набережной и Поклонной горе салют поддержали громкие холостые выстрелы пушек ЗИС-3 времен ВОВ.

В небо были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Фейерверки озарили вечернее небо Москвы. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Праздничный залп произвели 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

город праздники

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