Москва онлайн покажет массовое занятие йогой в парке "Царицыно"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть IX Международный день йоги, который пройдет в парке "Царицыно".

Мероприятие традиционно откроет массовая практика йоги "Сурья намаскар", или "Приветствие солнцу". Участники будут выполнять упражнения под руководством мастера Рауфа Асадова.

Международный день йоги – это семейный фестиваль, гостей которого ждут медитации, лекции о здоровом образе жизни, красоте и правильном питании.

Смотрите прямую трансляцию 25 июня в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.