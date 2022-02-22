Москва онлайн покажет экскурсию Алексея Ретеюма по выставке "Репетиция весны"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

23 февраля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется VIII выставка "Репетиция весны". Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию директора сада Алексея Ретеюма.

На выставке будут представлены тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии, ландыши, магнолии и другие цветы, которые распустились раньше природного срока. Заставить растение цвести в нужное садоводу время помогает "выгонка": для луковиц создаются особые условия, благодаря которым они просыпаются. Подробнее об этом вы узнаете в ходе экскурсии.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.