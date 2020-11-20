Москва онлайн покажет концерт электронной музыки в музее "Моторы Октября"

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21 ноября в музее "Моторы Октября" состоится концерт группы Triangle Sun.

Коллектив Triangle Sun создан в 2004 году. Музыканты играют в таких жанрах, как электронная музыка, лаунж, даунтемпо, чилаут и поп-музыка. Основателем, лидером и вокалистом является российский композитор Александр Князев. Он написал музыку для церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Музыканты активно гастролируют по России и другим странам. Ребята участвовали в международных фестивалях Global Gathering, Cafe Del Mar и не только.

Проект удостоился премии "Золотая Горгулья" в номинации "Лучший электронный проект".

Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.