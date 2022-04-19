Москва онлайн покажет экскурсию по сыроварне Олега Сироты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

20 апреля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят экскурсию по сыроварне Олега Сироты. Вы увидите работу в цехах, сырное хранилище и коровник, узнаете обо всех этапах производства сыра.

Олег Сирота лично расскажет, как начинал свой бизнес, поделится секретами приготовления и хранения сыра.

Истринская сыроварня Олега Сироты открылась в деревне Дубровское Истринского района Московской области в 2015 году. Здесь производятся твердые и полутвердые сорта сыра, а также йогурты. Продукция, созданная на этой сыроварне, уже много раз получала престижные награды в России и Европе.

Смотрите прямую трансляцию 20 апреля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.