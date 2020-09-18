Москва онлайн: фестиваль "Ростех" пройдет в парке "Патриот"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

19 сентября в парке "Патриот" состоится фестиваль фейерверков "Ростех". В этом году он пройдет без зрителей. Не пропустите прямую трансляцию красочного шоу, которое начнется в 20:00.

В Год памяти и славы организаторы решили обратиться к теме многообразия и яркости народов и культур России. Лучшие российские команды покажут представление, состоящие из двух частей: визитная карточка участника, продемонстрированная под национальную и современную российскую музыку, а также произвольная программа.

Смотрите трансляцию 19 сентября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.