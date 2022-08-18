Москва онлайн покажет выступление музыкантов на фестивале "Солома"

Фото: Москва 24

20 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть музыкальный фестиваль "Солома", который будет проходить в саду "Эрмитаж".

Хедлайнером главной сцены станет певица Gayana. Там же выступят Юхим, Iyulina, Tihotiho, "Андреграунд", Untone Chernov, Gorech, Shoo.

Фестиваль проводит телеканал Москва 24. Подробнее о программе можно узнать на странице мероприятия.

Смотрите трансляцию 20 августа в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.