Москва онлайн покажет экскурсию по центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Экскурсовод расскажет о создании павильона № 34 "Космос" и познакомит с историей освоения космоса человеком.

В экспозиции центра представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, более 2 тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. В подкупольном пространстве павильона находятся игровые симуляторы, экспозиционный модуль "Монолит" и "Космическая сфера".

Смотрите прямую трансляцию 19 января в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.