Москва онлайн покажет XX Московский фестиваль татуировки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

15 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как в столице проходит XX Московский фестиваль татуировки.

Наш корреспондент Лариса Соколова посетит мероприятие, пообщается с мастерами и расскажет, почему татуировка – произведение искусства и что нужно знать, чтобы украсить свое тело несмываемым рисунком.

Ежегодно на фестивале презентуют новые подходы и приемы в создании татуировок, с мастер-классами выступают лучшие мастера со всего мира. Посетители могут увидеть выставку самых необычных изображений.

Смотрите прямую трансляцию 15 апреля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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