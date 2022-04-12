Москва онлайн покажет концерт Валерия Сюткина с рок-н-ролл-бэндом

Фото: Москва 24

13 апреля, во Всемирный день рок-н-ролла, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт Валерия Сюткина в оранжерее на ВДНХ.

Лидер группы "Браво" вместе с рок-н-ролл-бэндом исполнит хиты "Семь тысяч над землей", "Я – то, что надо", "Радио ночных дорог", "Дорога в облака".

Смотрите прямую трансляцию 13 апреля в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.