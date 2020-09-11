Москва 24: праздник шоколада и выступление Uma2rman пройдут в парке "Сказка"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
12 и 13 сентября в парке "Сказка" в Крылатском пройдет праздник шоколада. Организаторы обещали сладости каждому маленькому посетителю, а также увлекательные экскурсии для всей семьи, конфетный батл и конкурсы с вкусными призами. Субботним вечером можно будет послушать выступления групп "Продолжение следует", "ТеАмо", The Glee Band, а воскресным – BoomBrassBand, MenHouzen и других коллективов.
12 сентября пройдет прямая трансляция выступления организаторов праздника в 15:30 и после перерыва – группы Uma2rman в 18:00.
Мероприятие организовано кондитерской фабрикой "Красный Октябрь" и семейным парком "Сказка" при поддержке Москва Медиа и телеканала Москва 24, а также Ассоциации анимационного кино России (ААКР) и анимационной студии "Сказка" кинокомпании "СТВ".
Смотрите трансляцию 12 сентября в 15:30 и в 18:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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