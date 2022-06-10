Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Времена и эпохи. Победы России"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

11 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по историческому фестивалю "Времена и эпохи. Победы России".

В городе работают 60 тематических площадок, посвященных разным временным отрезкам и значимым событиям в отечественной истории. Корреспондент Анна Луговская пройдется по одной из точек, которая находится на Страстном бульваре, пообщается с организаторами и участниками фестиваля. На этой площадке можно узнать о Великой смуте XVII века, польской интервенции, русском ополчении и освобождении Москвы.

Смотрите прямую трансляцию 11 июня в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.