Москва онлайн покажет экскурсию по музею "Биотех" на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

8 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по музею "Биотех" на ВДНХ. Корреспондент Анна Луговская пообщается с куратором культурной площадки Алиной Осьмаковой, которая расскажет, как биотехнологии связаны с медициной и промышленностью, будут ли люди есть насекомых и использовать растения вместо светильников.

Центр современных технологий, музей "Биотех" открылся в этом году в отреставрированном павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность".

Тематические интерактивные стенды рассказывают, какие преимущества несут новые биотехнологические разработки, как работают системы создания вакцин, сити-фермы, биореакторы и многие другие технологии.

Смотрите прямую трансляцию 8 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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