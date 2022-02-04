Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Белый лес" в парке Малевича

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

7 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть экскурсию по лэнд-арт-проекту российских художников "Белый лес" в подмосковном парке Малевича. Наш корреспондент пообщается с директором парка Оксаной Артюхиной и художниками Григорием Ореховым, Алексеем Лукой и Александром Корытовым. Мастера покажут свои работы и расскажут их концепции.

Произведения проекта "Белый лес", представленные под открытым небом между массивными деревьями, вовлечены в естественную среду и расположены неподалеку друг от друга. Выставка создана министерством культуры Московской области и галереей JART. Она будет доступна для просмотра до 1 марта.

Смотрите прямую трансляцию 7 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.