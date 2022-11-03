Москва онлайн покажет рок-ораторию "Непокоренные" в "Новом Манеже"

Фото: Агентство "Москва"/Виктория Виатрис

4 ноября, в День народного единства, в "Новом Манеже" состоится показ рок-оратории "Непокоренные". Зрители Москвы онлайн смогут оценить постановку в режиме реального времени.

В основе сюжета лежит рок-оратория "Черный январь. Прощеное воскресение" народного артиста ЛНР Юрия Дерского и заслуженного деятеля искусств ЛНР Владимира Зайцева.

Сюжет рок-оратории основан на реальных событиях, рассказывающих о героях советской подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия".

В постановке примут участие вокалисты и танцоры из ЛНР и других регионов России, артисты московского театра "Центр драматургии и режиссуры", артисты "Имперского русского балета", народная артистка России Елена Яковлева и рок-музыкант Светлана Сурганова.

Музыканты луганского симфонического оркестра ЛГАКИ имени Матусовского, московской студии SounDrama и московского музыкального театра "Геликон-опера" объединятся в сводный оркестр и выступят под управлением дирижера Артема Давыдова.

Режиссер и художественный руководитель проекта – актер, режиссер, лауреат театральной премии "Золотая маска" Владимир Панков.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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