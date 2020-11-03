Москва онлайн: художники превратят запорожцы в арт-объекты

Фото: департамент информации автомузея "Моторы Октября"/Иван Буданов

4 ноября в московском автомобильном музее "Моторы Октября" пройдет "АвтоАртПати", на котором художники Андрей и Михаил Рудневы превратят ретроавтомобили ЗАЗ в арт-объекты.

Художники распишут машины, вдохновляясь супрематизмом Казимира Малевича, русским народным творчеством и темой космоса.

Организаторы мероприятия – креативная платформа фонда "Росконгресс", продюсерский центр "РК-Арт", Velgutsgarage и автомузей "Моторы Октября".

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.