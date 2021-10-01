Москва онлайн покажет шоу "Urban Dreams: Антиутопия. Подземный город"

Фото: предоставлено пресс-службой Urban Dreams

2 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть шоу "Urban Dreams: Антиутопия. Подземный город", которое пройдет в галерее "Эволюция" на Пресненской набережной.

Тема мероприятия – экология. Зрители перенесутся в постапокалиптический город, обитатели которого вынуждены жить в подземелье.

Главной частью программы станет перформанс "Бионика", созданный известными дизайнерами Гариком Симоняном и Федором Додоновым. Артисты исполнят танец в футуристических костюмах.

В прямом эфире мы пообщаемся с гостями, одетыми в причудливые наряды.

Смотрите прямую трансляцию 2 октября в 23:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.