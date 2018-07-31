Движение на Ярославском шоссе восстановили после ДТП. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ранее движение траспорта полностью перекрыли из-за обрушения надземного перехода на 31-м километре Ярославского шоссе. Тогда для автомобилистов временно организовали объезд через Пушкино и Мытищи.

На Ярославского шоссе самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода. Конструкции перехода обрушились, пострадал только водитель.