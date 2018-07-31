Организовали объезд места ДТП на Ярославском шоссе

Подмосковные власти организовали объезд места аварии на Ярославском шоссе. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в своем микроблоге в Twitter.

По данным ведомства, в связи с обрушением надземного перехода движение транспорта на 31-м километре Ярославского шоссе в Пушкине полностью перекрыли. "Объезд организован через Пушкино и Мытищи", – уточнили в министерстве. Автомобилистам рекомендовали пользоваться объездными путями.

⛔️Движение транспорта полностью перекрыто на 31-м км Ярославского шоссе в Пушкино из-за обрушения надземного перехода в результате наезда грузовой автомашины. Объезд организован через г.о Пушкино и Мытищи. ❗️МТДИ МО призывает автомобилистов пользоваться объездными путями. pic.twitter.com/krHvvRTv3o — МТДИ МО (@mtdimo) 31 июля 2018 г.

Утром 31 июля самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода на Ярославского шоссе в Подмосковье. В результате ДТП конструкции перехода обрушились. По предварительной информации, пострадавших нет.