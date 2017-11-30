Участок Люблинской улицы перекрыли на сутки для работ по строительству ТПК

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Участок Люблинской улицы перекрыли на сутки для проведения работ по строительству Третьего пересадочного контура метро.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства, для проезда транспорта закрыт участок Люблинской улицы от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы. Ограничения будут действовать с 17:30 четверга, 30 ноября, до 17:30 пятницы, 1 декабря.

В пресс-службе ведомства уточнили, что эти меры необходимы для реализации технических работ по строительству ТПК.