Движение транспорта на московских дорогах сильно затруднено

Второй вечер подряд на столичных дорогах фиксируются крупные дорожные заторы. Загруженность трасс оценивается в восемь баллов из десяти возможных.

Движение транспорта затруднено на Ленинском проспекте и на проспекте Мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Пробки".

Кроме того, многокилометровые заторы наблюдаются на МКАД от Рублево-Успенского шоссе в сторону Минского, от Дмитровского шоссе до Ленинградского и от Каширского шоссе до Калужского.

Также сильно перегружены дороги в центре Москвы. Средняя скорость движения авто на Садовом кольце составляет около 10 километров в час.



Напомним, во вторник, 28 августа, Москва также встала в многокилометровых пробках. Самыми запруженными участками стали МКАД, набережная Яузы и Звенигородское шоссе.