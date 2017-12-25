Движение транспорта ограничат из-за новогодней елки

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Движение транспорта ограничат в центре столицы 26 декабря в связи с проведением Общероссийской новогодней елки, сообщает информационный центр департамента транспорта.

С 08:30 до 15:00 будут полностью перекрыты Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Васильевская улица и Варварка.

Фото: информационный центр департамента транспорта

Также в этот день закроют для посещения Московский Кремль, вход на территорию Красной площади и Васильевского спуска.

При этом для посетителей Оружейной палаты и Алмазного фонда проход со стороны Боровицкой башни останется открытым.

Ранее сообщалось, что с 23 декабря 2017 года по 4 января 2018 года пройдет 36 представлений для детей, в том числе 21 бесплатное для 52,5 тысячи гостей, причем 30 тысяч из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей. Им вручат 30 тысяч новогодних подарков.

Также с 20 по 29 декабря во всех округах столицы организуют 25 новогодних представлений "Елка префекта". Всего в зимние каникулы в столице пройдет более 250 новогодних елок для детей.