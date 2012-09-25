В Одинцово после реконструкции открыт участок дороги М-1

Участок дороги М-1 25 сентября открывают для движения. С 33-го до 45-го километра дорогу расширили в два раза, построили 4 транспортные развязки и 6 надземных пешеходных переходов. По всей длине участка установили очистные сооружения и шумозащитные экраны

В Одинцово 25 сентября открыт участок дороги М-1. Шоссе реконструировали с 33-го до 45-го километра. Дорогу расширили в два раза - до четырёх полос в каждом направлении.

Кроме того, построили 4 транспортные развязки и 6 надземных пешеходных переходов. По всей длине участка транспортной магистрали установлены очистные сооружения и шумозащитные экраны, а также системы наружного освещения.

На церемонии открытия трассы присутствовал министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, раньше здесь были одноуровневые разъезды, левые повороты, а теперь на 12-ти обновленных километрах появились 5 современных путепроводов.

Как подчеркнул председатель правления "Росавтодора" Серей Кельбах, до реконструкции на участке трассы постоянно были пробки, сейчас скорость движения увеличится.

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