Во время ЧМ доступ на территорию "Лужников" ограничат

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

С 25 мая по 18 июля на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу доступ к спорткомплексу "Лужники" ограничат, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения будут действовать как для пешеходов, так и для автомобилистов. В дни, когда в комплексе не будут проходить матчи, на территорию смогут пройти организаторы турнира, обслуживающий персонал и аккредитованные лица. В матчевые дни вокруг "Лужников" появятся пешеходные зоны для зрителей. Попасть внутрь смогут только обладатели билета и паспорта болельщика.

Кроме того, с 1 июня по 15 июля вокруг комплекса изменится схема движения транспорта. Части переулка Хользунова, улиц Малой Пироговской, Усачева и Лужники станут односторонними.

Двустороннее движение будет действовать на участках 2-й и 3-й Фрунзенской улиц, 2-го переулка Тружеников и на дублере Фрунзенской набережной. Полностью двусторонним будет движение в переулках Льва Выготского, Малом Саввинском и Усачевском.

В матчевые дни и за день будет закрыт проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда № 2309. Также в это время нельзя будет выехать в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал.

Помимо этого, на все время чемпионата движение перекроют на улице Лужники и Лужнецкой набережной. Будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную.

Отмечается, что москвичи, живущие около "Лужников" смогут проехать к своим домам без препятствий. Для этого им необходимо получить специальный пропуск в префектуре ЦАО.