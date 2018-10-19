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Москва 24

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Город

19 октября 2018, 16:07

Движение изменится на ряде улиц в центре Москвы в ноябре

дороги транспорт

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Движение изменится на ряде улиц в центре Москвы в конце октября и начале ноября из-за марша на Красной площади.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы, 5 ноября с 7:00 до 13:00 движение перекроют на участке улицы Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади, а 7 ноября с 7:00 до 13:00 перекроют улицу Ильинка.

Кроме того, 23 октября с 14:00 до 20:00 движение по одной полосе ограничат на площади Васильевский Спуск. Также 25 октября с 15:00 до 20:00, 30 октября и 1 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 движение будет ограничено на площади Васильевский Спуск, улице Москворецкая и Болотной площади.

7 ноября 2018 года исполняется 77 лет со дня исторического военного парада 1941 года на Красной площади. В этот день на главной площади страны пройдет историко-театрализованная реконструкция парада.

Участники мероприятия будут одеты в советскую военную форму образца 1941 года, также им выдадут муляжи огнестрельного оружия, состоявшие на вооружении Красной Армии. У москвичей и гостей столицы будет возможность увидеть историческую военную технику – реактивный миномет "Катюша", пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.

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