Штат дорожного патруля ЦОДД планируют увеличить до 60 машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев сообщил о планах увеличить количество экипажей дорожного патруля в 2018 году. По его словам, сейчас улицы патрулируют 25 автомобилей, но в этом году планируется увеличить автопарк до 60 машин, передает Агентство "Москва".
Экипажи каждый день мониторят дорожную ситуацию в столице. Дорожный патруль инспектирует инфраструктуру, помогает при ДТП и так далее.
Круглосуточно и без выходных дорожный патруль получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в Москве.
Ранее сообщалось, что ЦОДД собирается оснастить пикапы дорожного патруля квадрокоптерами, чтобы анализировать дорожную ситуацию там, куда сложно проехать.
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