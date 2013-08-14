14 августа 2013, 20:03Город
На 96-м километре автодороги "Москва-Минск" установят светофор
На 96-м километре автодороги "Москва-Минск" установят светофор по требованию Можайской городской прокуратуры.
В ходе проверочных мероприятий, проведенных ведомством, было установлено, что на указанном километре трассы систематически происходят дорожно-транспортные происшествия, в том числе с летальным исходом.
Так, только с января по июль текущего года здесь произошло 16 ДТП, в которых 2 человека погибли, 27 получили травмы.
"Однако голицинский филиал компании "Российские автомобильные дороги", обслуживающий данный участок трассы, не предпринимал меры по снижению аварийности", - отмечают в прокуратуре.
В связи с этим прокурор внес директору филиала компании представление об устранении нарушения закона.
