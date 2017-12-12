Велодорожки продублируют все автодороги в ТиНАО

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Велодорожки продублируют все автомобильные направления в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщили в департаменте развития новых территорий столицы.

Отмечается, что велодорожки будут безопасными и позволят жителям добраться на двухколесном транспорте в любую точку на территории ТиНАО, передает ТАСС.

Идея основана на международном опыте и положительной реакции москвичей на организацию велодорожек в разных частях города. В департаменте привели в пример скандинавские страны, где подобная организация движения велотранспорта привела к увеличению велосипедистов на 20 процентов и помогла снизить автомобильный трафик на 10 процентов.

Руководитель ведомства Владимир Жидкин подчеркнул, что в этом году в ТиНАО построили 70 километров автодорог, а к 2021 году их общая протяженность составит 287 километров.

Кроме того, в ТиНАО планируют обустроить более 100 гектаров общественных пространств, на которых разместятся коммуникационные и спортивные площадки, зоны отдыха, арт-объекты, парки и пешеходные дорожки.